Mahkeme “iflas yok” dedi: Innovia-4 mağdurları için belirsizlik sürüyor

Esenyurt’taki Innovia-4 projesiyle binlerce kişiyi mağdur eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hakkında verilen iflas kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Karar, şirketin tasfiyesini durdururken sürece ilişkin belirsizlik sürüyor.

Gayrimenkul ve borsa çevrelerinde yakından takip edilen Yeşil GYO davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay şirket hakkında verilen iflas kararı, yürütülen yeni yargı süreci sonucunda iptal edildi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda, hem Yeşil GYO hem de Yeşil Global İnşaat’ın konkordato talepleri reddedilirken, şirketin iflasını gerektirecek yasal koşulların oluşmadığına hükmedildi. Böylece daha önce uygulanan tüm tedbirler de hükümsüz hale geldi.

MAHKEMEDEN "İFLAS YOK" KARARI

Mahkemenin “iflas verilmesine yer olmadığı” yönündeki kararı, şirketin tüzel kişiliğini korumasını sağladı.

Bu gelişme, Yeşil GYO’nun tamamen tasfiye edilmesinin önüne geçerken, projelerde hak sahibi olan yurttaşlar açısından sürecin nasıl ilerleyeceği sorusunu gündemde tutuyor.

BORSA İSTANBUL'A DÖNÜŞME İHTİMALİ

İflas kararının ardından Borsa İstanbul kotundan çıkarılan şirketin, hukuki engelin ortadan kalkmasıyla yeniden işlem görmek için başvuru yapabileceği değerlendiriliyor.

Bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ve borsa yönetiminin alacağı karar, hissedarlar açısından kritik önem taşıyor.

Kamuoyunda “hayalet konutlar” olarak anılan Innovia-4 projesi, yıllardır tamamlanmaması nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

İstanbul Esenyurt’taki projede binlerce daire ve iş yerinin yarım kaldığı, 6 binden fazla hak sahibinin ise teslim beklediği belirtiliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Mahkemenin iflas kararını kaldırması, şirket açısından önemli bir hukuki engelin ortadan kalktığı anlamına gelse de, mağdurların alacaklarına ve projelerin akıbetine ilişkin net bir yol haritası henüz ortaya konmuş değil.