Mahkeme, İmamoğlu'na açılan 'çirkin davası'nın düşürülmesine karar verdi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e hakaret ettiği iddiasıyla açılan “çirkin davası'nda ikinci duruşma yapıldı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Kamuoyunda “çirkin davası” olarak bilinen davanın Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27 Şubat’ta yapılan ilk duruşmasında İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin suç olduğunu düşünmediğini vurguladığını ancak buna karşın ön ödeminin yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini istemişti.

Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında ön ödeme yapıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirmişti.

İmamoğlu ile Şahin’in katılmadığı bugünkü duruşmada talepleri değerlendiren Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan ön ödeme nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

BENZER DAVA ÖN ÖDEME İLE KAPANMIŞTI

İmamoğlu hakkında daha önce de, tutuklandığı gün “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında adliyede bulunduğu sırada görevli iki savcıya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla görülen dava, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine ekim ayında düşmüştü.