Mahkeme iptal etmişti: Bakanlık, Kanal İstanbul planlarını onaylayarak askıya çıkardı!

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 'Kanal İstanbul' planlarını onaylamasına tepki gösterdi.

Gökan Zeybek yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahkemenin iptal ettiği Kanal İstanbul planlarını yeniden onaylayarak askıya çıkardı" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’a ihanet projesi mahkeme kararlarına rağmen bakanlık eliyle canlandırılmaya çalışılıyor" tepkisini gösteren Zeybek, "Kanal İstanbul isimli, İstanbul’un coğrafyasında, dokusunda ve ekolojik dengesinde geri dönülemez bir yara açacak ihanet projesinin Arnavutköy ilçesi boyalı ve baklalı mahalleleri ile Yenişehir rezerv yapı alanının belli kısımlarına ilişkin imar ve uygulama planları yeniden yapılarak askıya çıkarıldı" bilgilendirmesinde bulundu.

İHANET PROJESİ

Zeybek, açıklamasına şöyle devam etti: "Halbuki Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan planlar mevzuata ve kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararınca iptal edilmişti. İstanbul’a ihanet edenler, rant ve yağma hedefiyle bir ihanet projesini daha bu şehrin kalbine saplamak istiyorlar. Unutulmamalı ki su havzalarını, mera ve tarım alanlarını, ormanları ve hazine bütçesini derinden yaralayacak olan bu projeye İstanbullular geçit vermeyecektir."

PLANLAR İPTAL EDİLMELİ

Planların iptal edilmesi konusunda çağrıda bulunan Zeybek, şunları ifade etti:

"Mahkeme kararıyla mevzuata aykırılığı kanıtlanmış olan bu planlar ivedi bir şekilde iptal edilmeli; yeşili ve coğrafyayı korumakla yükümlü çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı elini İstanbul’un yeşilinden ve doğasından çekmelidir. Yeşil alanların imara açılması, parsel bazında plan uygulamaları, rant odaklı imar kararları ile ün salan bakan, İstanbul’u katledecek Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek için İstanbul halkı ile inatlaşmaya görünen o ki devam ediyor."