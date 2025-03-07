Mahkeme iptal etti, şirket ısıtıp ısıtıp getiriyor: Su kaynaklarına santral tehdidi

İlayda SORKU

Binlerce yıllık zeytin ormanlarının var olduğu İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyü, bir kez daha jeotermal enerji santrali (JES) tehdidiyle karşı karşıya.

KİPAŞ Holding’e bağlı Karen Enerji Şirketi, hayata geçirmeyi planladığı JES için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tekrar başvuruda bulundu. Bakanlık, içme suyu kaynaklarının yakınında kurulması planlanan proje için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. İlk ÇED süreci Danıştay tarafından iptal edilen projeyi hayata geçirmek isteyen şirket, 20 megavat elektrik gücünde bir JES ve 8,4 megavat elektrik kapasiteli iki rüzgar türbini için yeniden başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise, projeyi 25 Nisan 2025'te İnceleme-Değerlendirme Komisyonu'nda (İDK) ele alacağını duyurdu.

Proje kapsamında bölgede 17 adet kuyu açılacak. Bedeli 300 milyon lira olarak planlanan projenin hayata geçirileceği alan “orman alanı” ve “tarım arazisi” niteliği taşıyor. Şirketin yeni başvurusunda sondaj noktalarının, daha önce itiraz edilen Ürkmez ve Tahtalı Baraj havzalarının sınırları dışına taşındığı öne sürülse de proje alanının içme suyu kaynaklarına etkileri konusundaki endişeler sürüyor.

Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamada, "Orhanlı vadisinde yapılmak istenen JES projeleri 5 yıldır devam ediyor. 5 yıl boyunca bölgede hem yerel halk hem de sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarıyla birlikte bu projelere karşı ciddi bir duruş sergiledi. 5 yıl içerisinde 6’ncı dava kazanıldı. Fakat davaları kazanmamıza rağmen aynı şirketler, farklı ÇED dosyalarını tekrardan Bakanlığa sunarak yeni projelerle karşımıza geliyor" ifadeleri yer aldı.