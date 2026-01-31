Mahkeme iptal etti, şirket yeniden başvurdu

Muğla Bodrum’a bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan ve eski adı Paramount Hotel olan turizm konaklama tesisi için şirket, mahkeme kararına rağmen yeniden ÇED başvurusunda bulundu. UNICO Sigorta’nın planladığı projeyle Hâlihazırda yaklaşık 75 bin metrekarelik devlete ait orman arazisi üzerinde yer alan tesisin, 26 bin metrekare daha genişletilmesi planlandı. Yapılan düzenlemeler sonrası tesisin kapasitesi 243 oda ve 528 yatak olarak güncellendi. Proje alanı, “doğal sit alanı” ve “önemli doğa alanı” sınırları içerisinde bulunuyor.

Turizm Konaklama Tesisi’nin bulunduğu alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Daha sonra bu kullanım hakkı, Bakanlık onayıyla UNICO Sigorta tarafından satın alındı. UNICO Sigorta, geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan ve yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. Korkmaz, 2022 yılında, hakkındaki davalar sürerken şirketin yönetimini devretti. Şirketin güncel ortaklık yapısının yüzde 80’inin Heksagon Mühendislik ve Tasarım, yüzde 20’sinin ise Kibele B.V. olduğu belirtiliyor. Tesis, 2021 yılında Sedat Peker’in yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, otelde tatil yapan bazı isimlere ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuştu.