Mahkeme, kaçak yapı sahiplerinin İBB'ye açtığı 4 davayı reddetti

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Üsküdar’daki kaçak kafe sahiplerinin İBB’nin gerçekleştirdiği yıkıma karşı açtıkları 4 davayı reddetti. İBB'yi haklı bulan mahkemenin itiraz kararında, alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’daki kaçak yapılarla mücadelesini bir kez daha haklı buldu.

İBB’nin, Üsküdar’da kaçak yapıları yıkarak işgale son verme mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İBB’nin yıkımını gerçekleştirdiği Askadar Kafe sahiplerinin, “yapı tatil tutanağı, yıkım kararı ve zabıtanın yıkım kararına yönelik yazdığı iki yazı” için açtığı 4 dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

"YAPI KAYIT BELGESİ GEÇERSİZ, HUKUKA AYKIRI"

İBB’nin uygulamalarının haklı bulunduğu itiraz kararında, "Salacak Harem-Şemsipaşa 1. derece Doğal Sit Alanında yer almakta olduklarından üzerlerinde yapılaşmanın hukuken mümkün olmadığı parseller üzerindeki yapının ve 31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması durumunda dahi, yapı hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemeyeceğinden, yapı kayıt belgesinin geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

Alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olduğu da vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İBB, önceki dönem Üsküdar Belediyesi yönetiminin kaçak işletmeler hakkında gerekli adımları atmaması üzerine harekete geçmişti.

Yıkım kararı alan İBB’ye, “Yapı kayıt belgeleri olan bu yerlerde işlem yapma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır” denilerek engel çıkarılmış; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘yapı kayıt belgesi’ ile koruma altına aldığı kaçak yapılar için İBB tarafından herhangi bir işlem yapılamayacağı belirtilmişti.

Ancak, yıkım kararına gelen bakanlık engeline, mahkeme “dur” dedi ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için 30 Mayıs 2023 tarihinde harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğramış, 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralanmıştı.