Mahkeme 'kamu yararı yok' dedi: İznik Gölü ve çevresinin planları dördüncü kez iptal edildi

İznik Gölü ve havzasının imar planları dördüncü kez iptal edildi. Böylece göl ve çevresi bir kez daha plansız hale geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP’li Alinur Aktaş döneminde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı ve planın askı itirazı sırasında yapılan değişiklikler, hukuka aykırı olması nedeniyle tümüyle iptal edildi.

Bursa 4. İdare Mahkemesi iptal kararının gerekçesinde, “Çevre Düzeni Planı’nda su koruma havzasında bulunan alanın davaya konu 1/25.000 ölçekli plan ile ‘sanayi alanı’ kullanımına değiştirilmesinin uygun olmadığı, yine dava konusu planlama ile getirilen ‘özel endüstri bölgesi’ , ‘sanayi alanı’ , ‘depolama alanı/ lojistik tesis alanı’ ve ‘konut dışı kentsel çalışma alanları’ kullanımlarının üst ölçekli plana aykırı olduğunu” belirtti.

Mahkeme, “Planın Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Planlanmasına Dair Yönetmelik'e aykırılık gösterdiği, dava konusu plan öncesindeki plan için alınan kurum görüşlerinin, dava konusu plan için de kullanılmasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğu, planlama sürecindeki araştırmanın analiz ve sentez aşamalarının işletilmediğini, plan değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğunu” da vurguladı.

Avukat Erol Çiçek ise yaptığı açıklamada Bursa Büyükşehir ve Orhangazi Belediyesi’ne “Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre, su havzaları koruma kuşaklarında 1/25.000 ölçekli yeni plan yapılana kadar yapılaşma izni verilememesini ve plan kararlarına aykırı imar planı, plan değişikliği, revizyonu, ilavesi ve mevzii imar planı yapılamaması” için çağrıda bulundu.