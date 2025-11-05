Mahkeme kararı 136 gündür uygulanmıyor: Üniversite hukuk tanımıyor

Vakıf üniversitelerinde keyfi işten çıkarmalar sürerken mahkemelerin işe iade kararları ise uygulanmamaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İstanbul’da yer alan Kadir Has Üniversitesi’nde yaşandı.

Eylül 2024’te “Doktora öğrenimini tamamladığı” gerekçesiyle işten çıkarılan öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın’ın, açtığı davada mahkeme 30 Mayıs’ta “görevine son verilmesi işleminin iptaline ve mahrum kaldığı hakların verilmesi” yönünde kararı verdi. Ancak üniversite yönetiminin 22 Haziran’da tebliğ edilen kararı uygulamadığı ortaya çıktı. Mahkemenin işe iade kararının üzerinde 136 gün geçerken üniversite yönetiminin, Sayın’a aynı zamanda alacaklarını da vermediği öğrenildi.

UYGULAMA HUKUKA AYKIRI

Kararın tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içerisinde uygulanması gerektiğini anımsatan Sayın, “22 Haziran tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde göreve başlatılmam, alacaklarımın ve haklarımın iadesi gerekiyordu. Ancak yeni akademik yıl başladı, üniversitemden, öğrencilerimden, akademik hayattan uzaklaştırılmış oldum. İnsan zaten haksız yere işten çıkarıldığında öfkeleniyor. Üstüne hukukçuyum ve hukuk fakültesi olan bir üniversite mahkeme kararını uygulamıyor. Ancak kararı uygulamayanlar yeri geldiğinde ‘ülkede hukuk olmadığından’ dem vurabilecek insanlar” dedi.

Sayın, “İdari amirlerimden biri bana ‘Seninle kan uyuşmazlığımız var’, ‘Seninle devam edemeyeceğiz ama benle aran iyi olmazsa başka yerde de iş bulamazsın’ diyerek tehdit etti. Başka bir amirim ‘Birlikte çalıştığın hocan kalmanı istiyor ama öğrencilerle yaşanan ibadethane tartışması nedeniyle istenmiyorsun, şimdi kalmanı istesem almak istediğim başka kadrolar için pazarlık gücüm azalır’ diyebildi bana” diye konuştu.

Vakıf üniversitelerinde keyfi işten çıkarmaların yanı sıra birçok keyfi ve hukuksuz uygulamanın yaşandığına dikkat çeken Sayın son olarak şu ifadeleri kullandı: “Kadir Has Üniversitesi Türkiye’deki köklü vakıf üniversitelerinden biri, akademik kurulların işlevini kaybettiği, demokratik karar alma mekanizmalarının yok sayıldığı, birkaç erk sahibinin ağzından çıkan keyfi isteklerle hareket eden, çeşitli kişisel pazarlıklar uğruna akademik çalışanlarının ve öğrencilerinin göz ardı edilen bir kurum olarak devam etmeyeceğini, bunun kurum için geçici bir dönem olarak anılacağını umuyorum. Ancak benim veya bir başkasının işten çıkarılması vakıf üniversitelerindeki münferit olaylar gibi de görünmemeli. Ne yazık ki vakıf üniversitelerinde bu tür işten çıkarmalar gibi birçok keyfi uygulama yaygın, aldığımız emsal kararlar sadece haksız işten çıkarılmalara karşı değil, aslında vakıf üniversitelerinde istediği kararı verebileceğini düşünen zihniyete karşı alınan kararlardır, bu kararların tüm vakıf üniversitesi çalışanları için emsal olacaktır.”

KARARLARI UYGULAYIN

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Başta Kadir Has Üniversitesi olmak üzere bütün vakıf üniversitelerini iş güvencesine yönelik saldırılardan vazgeçme konusunda uyarıyoruz. Mahkemeler tarafından tescil edilen hukuksuz işten çıkarmaların tekrarının yaşanmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Hukuki dayanağı olmayan keyfi işlemlerle ve araştırma görevlilerinin sözleşmesini yükseköğretim süresi ile kısıtlıymış gibi göstererek işten çıkarma yapılamayacağını bir kez daha belirtiyoruz. Ayrıca vakıf üniversitelerinin de her kurum gibi mahkeme kararını derhal uygulamak zorunda olduğunu vurguluyoruz.”