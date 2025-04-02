Mahkeme kararı hiçe sayıldı: Beton santralı yine faaliyette

HABER MERKEZİ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, faaliyeti mahkeme kararı üzerine durdurulan Gürkal İnşaat’a ait beton santralının, "üretiminin düşürüldüğü" belirtilerek tekrar çalışmaya başlamasına yurttaşlar tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Mevlüt Oruç, beton santralının kaçak olduğunu, faaliyet ruhsatı olmadan çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Türkiye’de bir çay ocağını bile çalışma ruhsatı olmadan çalıştıramazsınız ama koskocaman bir tesis ruhsatsız çalışıyor.

Tüm mahalle mahkemeye verdik. Hatay 3. İdare Mahkemesi burayı kapatma kararı aldı. Tarıma, topluma, endemik bitki ile canlılara ve yakındaki okula zararı olduğundan kapandı. Beton santralının sahipleri mahkeme kararına karşı hile yaptı. Mahkeme kapasite ile ilgili bir karar vermiş gibi müracaat yapmışlar. Çevre Müdürlüğü’nünburaya yeni izin vermemesi gerekiyordu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de yargıya karşı yapılan bu hileye ortak oldu. Bunu kabul etmiyoruz, buranın kapatılması için tekrar dava açtık. Depremden öldük. Şimdi beton santralları ile kansere yakalanacağız. Sağlıklı yaşama hakkımız var ve biz sadece bunu talep ediyoruz."

6 MADEN OCAĞI KAPATILDI

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 ocağın çevresinde 5 dinamit, 7 vagon, hava pompası, 190 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi. Ocaklar, imha edildi.