Mahkeme kararı hiçe sayılıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, mahkeme kararlarına rağmen 2 taş ocağı çalışmaya devam ediyor. Kocamehmetler Mahallesi'nde yer alan taş ocakları, bölge halkının tepkisini çekti. Özellikle ormanlık alanlara zarar veren taş ocakları, bölgenin geçim kaynağı olan zeytinlikleri de olumsuz etkiliyor.

Foça Belediyesi tarafından açılan davada İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, taş ocaklarının çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etti. Ancak mahkeme kararına rağmen, taş ocaklarının faaliyetleri sürüyor.

Foça halkı ve çevre platformları, mahkeme kararlarının bir an önce uygulanarak, taş ocaklarının kapatılmasını talep etti. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform tarafından yapılan açıklamada yetkililer göreve çağrıldı.

FOÇA HALKININ LEHİNE KARAR VERİLDİ

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu adına açıklamayı okuyan Platform Sözcüsü Ramiz Sağlam, taş ocaklarının ormanlık alan içine kadar girdiğini vurguladı.

Zeytin bahçelerinin çok yakınlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Sağlam, “Zeytincilik yasasına muhalefet ediyorlar. İşletme faaliyetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere muhalefeti nedeniyle platformumuzun yürüttüğü çalışmalar sonucu Foça Belediyesi tarafından taş ocakları aleyhine dava açılmış ve dava Foça halkının lehine sonuçlanmıştır” dedi.

Bilirkişi raporuna değinen Sağlam, “Bilirkişi raporunda taş ocaklarının faaliyet gösterdiği alanın bulunduğu tepenin alt eteklerinden yaklaşık olarak 110 metre mesafeden itibaren yoğun zeytinliklerin yer almaktadır. Ayrıca kuzey yamaç hariç diğer üç yan çevresinde meyve bahçeleri ile yoğun üretim yapılan tarım arazilerinin yer aldığı bilgisine yer verilmiştir. Uzun yıllar boyunca emek ve çaba ile oluşturulmuş zeytin bahçelerinin korunması gerektiğine vurgu yapılmıştır” diye konuştu.

SONUÇ ALINAMADI

Mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlam, “Platformumuz iptal edilen mahkeme kararının uygulanması için birden fazla kez ve birden çok kamu kurumuna dilekçe ile başvurarak her iki taş ocağı hakkında verilen mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etmiş fakat başvurularımıza rağmen bugüne kadar sonuç alınamamıştır” şeklinde konuştu.