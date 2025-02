Mahkeme kararı hiçe sayılıyor

Foça'da mahkeme kararlarına rağmen 2 taşocağı faaliyetlerini sürdürmesi tepkiye neden oldu. Kocamehmetler Mahallesi'nde yer alan taş ocakları, ormanlık alanlara zarar veriyor. Halkı taş ocaklarının, bölgenin geçim kaynağı olan zeytinlikleri de olumsuz etkiliyor. Bölge halkı "Taşocakları kapatılmalıdır" dedi.

Foça Belediyesi tarafından açılan davada İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, taş ocaklarının çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etti. Ancak mahkeme kararına rağmen, taşocaklarının faaliyetleri sürüyor.

Foça halkı ve çevre platformları, mahkeme kararlarının bir an önce uygulanarak, taş ocaklarının kapatılmasını talep etti. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, mahkeme kararına rağmen ilçedeki madenlerin kapatılmamasını dün İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde protesto etti. “Mahkeme kararını uygula. Taşocağını kapat” ve “Köyümüzü taşa kurban etmek istemiyoruz” döviz ve pankartlarının taşındığı eylemde “Kapa kapa taş ocaklarını kapa”, “Mahkeme kararı uygulansın” ve “Patronu değil, doğayı koru” sloganları atıldı. Platform tarafından yapılan açıklamada yetkililer göreve çağrıldı.

ORMANA KADAR GİRDİLER

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu adına açıklamayı okuyan Platform Sözcüsü Ramiz Sağlam, taş ocaklarının ormanlık alan içine kadar girdiğini vurguladı. Zeytin bahçelerinin çok yakınlarında faaliyet yürüttüklerini belirten Sağlam, “Zeytincilik yasasına muhalefet ediyorlar. İşletme faaliyetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere muhalefeti nedeniyle platformumuzun yürüttüğü çalışmalar sonucu Foça Belediyesi tarafından taş ocakları aleyhine dava açılmış ve dava Foça halkının lehine sonuçlanmıştır” dedi.

Bilirkişi raporuna değinen Sağlam, “Bilirkişi raporunda taş ocaklarının faaliyet gösterdiği alanın bulunduğu tepenin alt eteklerinden yaklaşık olarak 110 metre mesafeden itibaren yoğun zeytinliklerin yer almaktadır. Ayrıca kuzey yamaç hariç diğer üç yan çevresinde meyve bahçeleri ile yoğun üretim yapılan tarım arazilerinin yer aldığı bilgisine yer verilmiştir. Uzun yıllar boyunca emek ve çaba ile oluşturulmuş zeytin bahçelerinin korunması gerektiğine vurgu yapılmıştır” diye konuştu.

Mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlam, “Platformumuz iptal edilen mahkeme kararının uygulanması için birden fazla kez ve birden çok kamu kurumuna dilekçe ile başvurarak her iki taşocağı hakkında verilen mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etmiş fakat başvurularımıza rağmen bugüne kadar sonuç alınamamıştır” şeklinde konuştu.

∗∗∗

İZMİR’DE HALK, JES’E GEÇİT VERMEDİ

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından İzmir'in 13 ilçesini kapsayan 40 ayrı jeotermal kaynak sahası için açılan ihale düzenledi. 141 bin 987 hektarlık alanda jeotermal arama ve işletme ruhsatlarının verileceği ihale için sadece Menemen'deki bir saha için teklif verildi. Yurttaşlar eylem düzenleyerek yaşam alanlarını savunacaklarını dile getirdi.

YİKOP binasında gerçekleşen ihalede yurttaşların binaya girmeye çalışması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Beş temsilci, ihalenin gerçekleşeceği salona alındı. Eylem sonrası açıklama yapan Avukat Hicran Danışman, ihaleye katılım olmaması nedeniyle şimdilik rahatladıklarını ancak JES projelerine karşı her zaman tedbirli olmaları gerektiğini söyledi. Danışman “Her zaman uyanık kalmak zorundayız çünkü her an yeni bir JES arama çalışması gündeme gelebilir" dedi.