Mahkeme kararı öncesi: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'na ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Özel, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yaptı.
Özgür Özel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Özel, paylaşımında "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" notuna yer verdi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız! pic.twitter.com/EMbXp1McE1— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 23, 2025