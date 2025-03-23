Mahkeme kararı öncesi: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yaptı.

Özgür Özel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" notuna yer verdi.

Özel'in paylaşımı şöyle: