Mahkeme kararı sonrası Yargıtay'dan CHP güncellemesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitesinde CHP Genel Başkanı bölümünde Özgür Özel'in ismi çıkarıldı. İlgili bölüme mahkemenin atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıldı.
Kaynak: ANKA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, istinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ve Genel Başkan olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından CHP'nin genel bilgilerini güncelledi.
