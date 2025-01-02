Mahkeme kararı yok sayıldı

Eskişehir Kaymaz mahallesindeki Koza Altın işletmelerine ait Kaymaz altın ve gümüş madeni, yürütmeyi durdurma ve ÇED olumlu kararının iptaline karşın faaliyetlerini sürdürmesi tepki çekti.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'nun açıklamasında, "İnşaatın 8 denetime rağmen nasıl ve neden denetim belgelerinde durmuş olarak gösterildiğinin de idari soruşturma yolu ile araştırılmasını, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasını talep edeceğiz" denildi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri bugün kentte bir açıklama yaptı. "Doğa, yaşam, özgürlük" pankartı açan platform, yaptığı açıklamada Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Kaymaz altın ve gümüş madeni üçüncü kapasite artışı ile İlave maden atık depolama tesisi projesi için verilen yürütmeyi durdurma ve "ÇED olumlu kararı" iptaline karşın maden atık depolama tesisinin inşasına devam edildiği anımsatıldı.

Açıklamada "19 Aralık 2024 tarihli basın açıklamamızda mahkeme kararlarını uygulamakla görevli yetkilileri, mahkeme kararına rağmen tesisin inşasına kimlerin izin verdiği, söz konusu atık barajı inşaatının neden mühürlenmediği ve denetlenmediği konularında açıklama yapmaya davet etmiş, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştik. Bu açıklamamızdan sonra, 26 Aralık'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde ilan edilen basın bildirisinde, yürütmeyi durdurma kararından sonra bakanlık tarafından söz konusu işletmede 8 (sekiz) adet denetim gerçekleştirilmiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararı verilen ‘3. Maden Atık Depolama Tesisi (MAD-3)’ projesi ile ilgili herhangi bir inşai faaliyet ve/veya depolama faaliyetinin olmadığı ve kaymakamlığa yazılan bakanlık yazılarına istinaden mahkeme kararı doğrultusunda inşai faaliyetin durdurulmuş olduğu duyurulmuş, bu yönde şüphelerimizi dile getiren bizler toplumu manipüle etme amacında olmakla itham edilmiştir" denildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE MEVCUT

İl Müdürlüğü'nün basın bildirisindeki açıklamanın aksine 3 maden atık depolama tesisinin yürütmeyi durdurma kararı verildikten sonraki dönemde faaliyetlerine devam ettiği, bunun uydu görüntülerinde de mevcut olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uydu görüntüleri açık kaynak niteliğinde ücretsiz hizmet veren www.sentinel-hub.com sitesinden temin edilmiştir. Dileyen herkes bu siteden aynı görüntülere ulaşabilir. Bu görüntülerde, yürütmeyi durdurma kararının verildiği 30.04.2024 tarihinden sonra inşaatın aşama aşama devam ettiği ve beyaz bir inşaat malzemesi ile kaplandığı ve işletme faaliyetine hazırlık olarak membran serildiği görülmektedir. Bakanlıkça yapılan basın bildirisinde inşaatın 8 kez denetlendiği ve yürütmeyi durdurma kararından sonra devam etmediği duyurulduğuna göre olayın artık hem adli hem idari makamlarca soruşturulması gerekir. Bakanlık makamına iletilen denetlemeye ilişkin belgeler sahte midir? Bu denetlemeler gerçekten yapılmış mıdır yoksa yapılmış gibi mi gösterilmiştir? Eğer böylesi basit bir konuda denetim görevinde ihmal ve ihlaller ortaya çıkabiliyorsa, söz konusu maden işletmesinin bu atık barajı inşaatı dışındaki diğer faaliyetlerinin denetiminin yasalara uygun şekilde yerine getirilip getirilmediği de şüpheli hale gelecektir.

Haliyle maden projesinin işletilme faaliyetlerine dönük şüphelerin denetimlerin de işlevsizliğinden kaynaklı arttığı bilinmelidir. Ortaya çıkan şüphelerin adli makamlarca yapılacak soruşturma ile giderilmesi, sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Ayrıca önümüzdeki günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da başvurarak, uydu görüntülerinde devam ettiği görülen inşaatın 8 denetime rağmen nasıl ve neden denetim belgelerinde durmuş olarak gösterildiğinin de idari soruşturma yolu ile araştırılmasını, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasını talep edeceğiz."