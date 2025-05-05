Mahkeme kararına rağmen kıyı işgali sürüyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akyaka Orman Kampı, hukuksuz uygulamalarla bir kez daha gündeme geldi.

Kampı işleten Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi'nin kıyı alanlarını halkın kullanımına kapatarak ticari işletmelere dönüştürmesi ve doğal sit alanlarına moloz dökmesi tepkilere neden oldu. Gökova Ekoloji Meclisi, Muğla Valiliği’ne çağrıda bulunarak yasaların uygulanmasını talep etti.

YENİ RANT ALANI

Gökova Ekoloji Meclisi'nin yaptığı açıklamada, Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı'ndaki kafeteryanın yanındaki kıyı alanı geçtiğimiz yıllarda çitlendiğini ve şezlonlgar yerleştirilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatıldığını hatırlattı.

Yapılan protesto eylemleri sonrası Muğla Vakfı'nın suç duyurusu sonucunda yargılanan yurttaşların beraat ettiği belirtilen açıklamada, “Mahkemenin gerekçeli kararında işletme sözleşmesi yapmış olmanın işletmeciye yasalara aykırı faaliyet yürütme hakkı vermediği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde çitlenen bu alan paravanlarla da örtülerek Leon Beach adı altında bir işletmeye dönüştürüldü. Böylece Orman Kampında Anayasa'da yazılı olan, halkın kıyılardan serbestçe yararlanma hakkı bir kez daha gasp edilerek yeni bir rant alanı oluşturuldu. Üstelik yargı kararına rağmen. Sorumlu kurumlara verilen şikayet dilekçeleri ise sonuçsuz kaldı. Muğla Vakfı'nın Orman Kampı içerisinde birçok kıyı alanını benzer şekilde halkın kullanımına kapatarak rant alanına dönüştürmesi ve doğa koruma alanlarını tahrip etmesi gerekçeleri ile Akyakalılar tarafından 18 Nisan 2025 tarihinde Muğla 4’üncü İdare Mahkemesinde Muğla Vakfı'nın işletme sözleşmesinin iptali talebi ile dava açıldı” denildi.

EKOSİSTEM TAHRİP EDİLDİ

Birçok canlının barınma, beslenme ve üreme alanı, uluslararası sözleşmelerle korunması gereken orman ekosistemi tahrip edildiği ifade edilen açıklamada, “Orman Kampında yürütülen ve yine dava konusu olan inşaat ve altyapı çalışmalarında çıkan molozların Doğal Sit Koruma Alanı olan ormanın içerisinde başka alanlara dökülmesi oldu. Birçok canlının barınma, beslenme ve üreme alanı, uluslararası sözleşmelerle korunması gereken orman ekosistemi tahrip edildi. Moloz dökülen alanın Muğla Valiliği'nin orman alanı içerisinde 7000 metrekare otopark alanı oluşturmak için açtığı ihale ile aynı alan olması elbette bir tesadüf değil. Muğla Orman İşletmesi tarafından otopark yapılmak istenen bu alanda daha önce birçok ağaç kesilmiş ve orman alt bitki örtüsü iş makineleri ile tahrip edilmişti. Yurttaşların Cimer'e gönderdiği dilekçeye verilen yanıttan, söz konusu bu faaliyetler için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan verilmiş bir izin olmadığı ortaya çıkmıştı. Gökova Ekoloji Meclisi bu tahribatı protesto etmiş ve yurttaşlar da suç duyurusunda bulunmuştu” ifadelerine yer verildi.

YASALAR UYGULANSIN

Savcılık soruşturması ve açılan dava devam ederken Muğla Vakfı açıkça yasaları çiğneyerek suç işlemeye devam ettiği söylenen açıklamada, “Muğla Vakfı'nın bu rahatlığı nereden gelmektedir? Muğla Valiliği kendisine bağlı olan bu kuruluşa suç işleme özgürlüğü mü tanımaktadır? Bir hukuk devletinde devletin kurumları hukukun üzerinde olabilir mi? Gökova Ekoloji Meclisi olarak Muğla Valiliği'ne bir kez daha yasaların uygulanmasını sağlamakla yükümlü kurum olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Muğla Vakfı'nın Akyaka Orman Kampı'nda Kıyı Kanununa, İmar Kanunu'na, Çevre Kanunu'na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na, Gökova Özel Çevre Koruma, Doğal Sit Koruma Hükümlerine aykırı faaliyetlerini durdurun. Akyaka Orman Kampı tüm canlıların ortak yaşam alanı olarak koruma altındadır ve Muğla Valiliği'nin rant bahçesi olamaz” denildi.