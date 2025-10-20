Mahkeme kararından döndü: İmamoğlu’nun tutuklu avukatı ‘diploma davası’na katılamayacak

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “sahte diploma” davasının ikinci duruşması, bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülecek.

23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İmamoğlu hakkındaki ‘sahte diploma davası’nda mahkeme, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine yönelik kararından döndü.

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Pehlivan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla duruşmaya katılamayacak.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun "zincirleme şekilde resmî belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 12 Eylül’de Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görüldü.

İstanbul 59. Asliye Ceza hâkimi İmamoğlu’nun talebi üzerine tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’un duruşmaya Çorlu Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmasını kabul etti. Pehlivan, SEGBİS ile cezaevinden mahkeme salonuna bağlandı ve savunma yapmayı reddetti, fiziken katılmayı talep etti.

Mahkeme ise Pehlivan’ın duruşmaya fiziken katılma talebini kabul etmezken, ikinci duruşmada SEGBİS bağlantısı için hazır edilmesini istedi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, MAHKEME ARA KARARINDAN DÖNDÜ

Savcılık mahkemenin Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yönünde kurduğu ara kararına itiraz etti.

Savcılığın itirazı ve Pehlivan'ın katılmaması yönündeki talebini kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza hâkimi kararından döndü ve Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına da izin vermedi.

İLK DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANMIŞTI

İlk duruşmada Pehlivan'ın katılmasında yasal bir engel olmadığını söyleyen hâkim, davaya katılmasını onayladı.

Pehlivan, hâkimin onayının ardından SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Pehlivan; üzerinde cüppesinin olmaması, müvekkili İmamoğlu ile yüz yüze görüşememesi nedeniyle savunma yapmayı reddetmişti. Pehlivan bağlantı yoluyla, “Bu durum adil yargılanma ilkelerinin çoğunun ihlalî anlamına geliyor. Ben müvekkilim ile görüştürülmeden, salonda olmadan, üzerimde cüppem olmadan savunma yapmayı reddediyorum” dedi.