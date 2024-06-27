Mahkeme kararını, bilirkişi raporunu beklemediler: Su kaynaklarına göz diktiler!

Sivas’ta civar köylere su sağlayan, inanç merkezinin de bulunduğu bölgeye iş makineleri girdi. 1 hafta önce yapılan keşfin raporunu ve mahkeme kararını beklemeyen madenciler, tepkilerin ardından bölgeden ayrıldı.

Gökay BAŞCAN

Sivas Kangal’da maden ocağına karşı yurttaşların açtığı dava sonucu bir hafta önce yapılan bilirkişi keşfi yapılan bölgeye iş makineleri girdi.

Bölgenin inançlı merkezlerinden biri olması ve önemli su havzası olması nedeniyle mermer ocağına tepki gösteren bölge halkı çalışmaları engelledi. Jandarma eşliğinde bölgeden ayrılan şirket yetkililerinin çalışmayı sadece 1 haftalığına durdurduğu öğrenildi. Avukatlar yürütmeyi durdurma talebinde bulunarak mahkemeye dilekçe sundu.

Sivas’ın Kangal ilçesi Kangal Tekkesi Köyü’nde Şis Yusuf Berekatoğlu tarafından açılmak istenen mermer ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. 18,70 hektarlık alanda faaliyet yürütmek için onay alınan projenin bulunduğu bölgede köylerin kullandığı önemli yer altı su kaynakları bulunuyor. Çevre düzeni planına göre mera ve çayır olanı olarak gösterilen bölgenin 10 kilometre uzaklığında ise Sivas Kangal Balıklı Kaplıcaları doğal sit alanı yer alıyor.

İNANÇ MERKEZİ

Kurulmak istenen bölgenin en önemli bir özelliği ise inanç merkezi olması. Bulunduğu köyün de ismini aldığı Samut Baba Tekkesi’nde Samut Baba’nın mezarı bulunuyor. Adını Hacı Bektaş Veli’den aldığı iddia edilen Samut Baba’nın Tekkesi, ziyaret edilen önemli inançlı merkezlerden birisi. Yurttaşlar hem bölgenin inanç merkezi olması ve köylerin su ihtiyacını karşıladığı nedeniyle maden projesine karşı.

ÇED ONAYI

Tüm itirazlara rağmen projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED olumlu kararı verdi. Bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Sivas İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. 7 Haziran’da yapılan keşifte yurttaşlar itirazlarını dile getirdi. Ancak şirket keşifin ardından hazırlanacak raporu ve mahkeme kararını beklemeden harekete geçti. Dün bölgeye iş makineleriyle giden şirketi yurttaşlar durdurdu. Bunun üzerine bölgeye jandarma geldi. Şirket itirazların ardından 1 hafta çalışma yapılamayacağını belirtti.

Dava açan yurttaşların avukatları gelişmeler üzerine mahkemeye yeni bir dilekçe sunarak, iş makinelerinin bölgede çalışması nedeniyle köyün talan edilmemesi için ivedilikle yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti.

Bölge halkından Perihan Güler, Kangal Tekkesi Köyü dışındaki bölgedeki tüm köylerde maden faaliyeti yürütüldüğünü telafisi imkasız zararlara yol açtığını hatırlattı. Madenin açılmak istendiği yerde 8 köyün su havzasının bulunduğunu belirten Güler, “Ayrıca burası önemli bir inanç merkezi. Türkiye’nin dört bir tarafından buraya gelen insanlar ibadetlerini yerini getiriyorlar. Hem inanç merkezi zarar görecek hem de bir çevre katliamı söz konusu” diye konuştu.