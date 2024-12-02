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Mahkeme kararını hiçe sayıyorlar

Güncel
  • 02.12.2024 07:45
  • Giriş: 02.12.2024 07:45
  • Güncelleme: 02.12.2024 07:47
Mahkeme kararını hiçe sayıyorlar
Antakya’da binalardan hukuksuzca karot örneği alınıyor. (Fotoğraf: ANKA)
İlayda Kaya
İlayda Kaya
ilaydakaya@birgun.net

Maraş merkezli depremlerde yıkılan kentlerin başında gelen Hatay’da rezerv alan sorunu giderek derinleşiyor.

Antakya Akevler Mahallesi’ndeki rezerv alana "yürütmeyi durdurma" kararı alınmasına rağmen hasarsız ya da az hasarlı evlerden zorla karot örneği alındı.

Yurttaşlar suç duyurusunda bulunmasına rağmen zorla çalışmaların devam ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Hatay Barosu’ndan Avukat Ecevit Alkan ise sürecin hukuka aykırı olduğunu söyleyerek “Yürütmeyi durdurma kararı alınan yapılarda ve alanlarda riskli yapı tespit çalışmaları yapılmaya başlandı, bu kapsamda binalardan karot örnekleri alınmaya çalışılıyor. Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen karot örneği almaya çalışmak hukuka aykırıdır. Hukuku çiğnemektir. Haksızlığa karşı boyun eğmeyeceğiz” dedi.

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