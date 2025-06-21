Mahkeme kararlarına uyun!

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından imam hatip statüsü getirilen İsmail Tarman Ortaokulu önünde gericiliğe karşı mücadele sürüyor.

2016’dan itibaren 9 yıldır İsmail Tarman Ortaokulu'nun öğretime açılması, İmam hatip statüsünden çıkarılması için hem hukuk yoluyla hem de eylemlerle okulun önünde mücadele eden İsmail Tarman Ortaokulu velileri, Konaklar Mahallesi sakinleri ve eğitimciler, 2024-2025 yılı Eğitim-Öğretim döneminin bittiği dün, okulun önünde açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada özetle“2016 yılından itibaren 9 yıldır İsmail Tarman Ortaokulu’nun öğretime açılması için mücadele ediyoruz. Bu sürede eğitimde sorunlar artıyor, düzeyi düşüyor, paralı hale geliyor, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz okuldan uzaklaşıyor, uzaklaştırılıyor, öğretmen olmayan kişiler öğrencilerle buluşturulmak isteniyor, plansızlık öngörülemezliğe yol açıyor, kaos esas oluyor, eğitim yapılamaz hale geliyor. Eğitimin en temel unsurları hak olarak talep edilmek zorunda bırakılıyor” denildi.

"SİYASAL İSLAMCI İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ"

CHP,, TİP, TKP ve SOL Parti’nin de destek için okul önünde bulunduğu eylemde konuşan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın da “Eğitim sisteminin bir yapboza döndüğünü, bunun getirdiği yıkımı çok daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ancak bu iktidarın öne çıkan çok net ideolojik bir hamlesi var. Özellikle eğitim alanında ideolojik davranıyor. Nasıl ki cemaat üyeleri, cemaat liderlerine bağlıysa, tüm toplumu da iktidara bağımlı hale getirecek bir eğitim sistemi uyguluyor. Esas mesele budur. Mesele ideolojik bir tavırdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bugün tüm eğitim sisteminin başından sonuna kadar bilimsel, laik, demokratik içeriğinin boşaltıp, şeriatçı dinci, bir eğitime büründürülmüş olmasının temel nedeni bir tercihtir. Bu bilinçli bir şekilde kasten eğitimi yıkma, yıkıma uğratma hamlesidir. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.