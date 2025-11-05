Mahkeme, Knidos’a çökmeyi durdurdu

Muğla’nın Datça ilçesindeki tarihi Knidos Ören Yeri için hazırlanan çevre düzenleme projesi, mahkeme tarafından durduruldu. Muğla 4. İdare Mahkemesi, Datça Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Knidos Antik Kenti’nde Datça Belediyesi’ne ait iskele ve restoran binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine devri isteniyor. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Mart 2025’te Knidos’ta uygulanmak istenen yapısal peyzaj projeleri, bitkisel peyzaj projeleri, detay paftası ve mimari projeyi onayladı. Ancak Datça Belediyesi, projenin hem hukuka aykırı olduğunu hem de bölgenin arkeolojik ve doğal dokusuna zarar verme riski taşıdığını belirterek yargıya başvurdu.

Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada, Knidos Antik Kenti’nin koruma amaçlı imar planının olmadığı öğrenildi. Muğla 4. İdare Mahkemesi, bu sebeple Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı projenin hukuka uyarlığı bulunmadığı açıkladı. Ayrıca, işlemin uygulanması halinde bölgede telafisi güç zararların da ortaya çıkabileceği belirtildi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Mahkeme ve kamuoyu aydınlatılması yönünden çok büyük çaba sarf ediyoruz. Mahkeme süreçlerini başlatmıştık ve o bölgenin koruma amaçlı imar planı olmadığını belirtmiştik. Plan olmayan yerde proje neye göre yapılacağını defalarca sorduk. Sonuç olarak mahkeme bizi haklı buldu ve yürütmeyi durdurma kararı aldı” dedi.