Mahkeme, Murat Kurum'un İliç'te verdiği ÇED raporu ve ruhsatları iptal etti

Anagold Madencilik’in işlettiği Çöpler Altın Madeninin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve ruhsatlarına karşı açılan iptal davasını karara bağlayan Erzincan İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un altın madenine verdiği ÇED raporu ve ruhsatları iptal etti.

7 Ekim 2021 tarihinde verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının; bölgedeki su kaynaklarını, tarımı ve hayvancılığı bitireceği, yaşam hakkını kasten sona erdirmeye teşebbüs olduğu, iklim krizi nedeniyle artık hiçbir kara parçasının güvenli olmadığı gerekçesiylr nihai ÇED raporunun bilimsellikten ve güvenilirlikten uzak gerekçesiyle iptal edilmesi talebi kabul edildi.

Karar kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Çöpler Köyü Mevkiinde (müdahil) Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan 847, 49729 ve 20067313 ruhsat sayılı ‘Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi’ için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından verilen 07.10.2021 tarihli 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararında, hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."