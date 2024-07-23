Mahkeme ‘ödetemezsiniz’ dedi

Hesapları boşaltılan ve adlarına kredi çekilerek borçlandırılan yüzlerce Akbank mağduru için emsal niteliğinde bir karar verildi. Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, bir mağdurun kredi ödemesini durdurdu.

Hesapları boşaltılan ve adlarına çekilen krediler ile borçlandırılan Akbank mağdurları mahkeme salonlarında hakkını arıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Banka, dolandırıcılar tarafından adlarına çekilen kredilerle borçlandırılan yurttaşlardan kredi taksitlerini ödemesini isterken mahkeme önemli bir karar verdi.

Hatice Şap isimli bir yurttaş, Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. Şap, 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin TL kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 TL çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını ifade etti. Şap, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Akbank’tan 165 bin 600 TL maddi tazminat ve 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesini durdurmasını da istedi.

‘SORUMLULUK BANKANIN’

Avukat Eminağaoğlu ise Akbank’ın kusurlu olduğunu vurgulayarak, “Bankaların, müşterilerindeki güven ilişkisini bozmadan faaliyetlerini yerine getirmek, her türlü güvenlik sistemlerini kurmak ve korumak yükümlülüğü bulunmaktadır. Davalı tarafından hesabın ele geçirilmesine neden olunması, aynı hesaptan çok kısa aralıklarla müvekkile onay kodu da gelmeden farklı hesaplara birden çok transfer yapılması, her bir işlem için onay kodu istenmemesi, tüm bu durumlar karşısında bankanın ayrıca hesabı bloke etmemesi, diğer bankalarla iletişime geçmemesi, bankanın sorumluluğunu gösterir. Bu durumlar gözetilince müvekkilin kusurundan bile söz edilemez” dedi.

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia etse de Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın “Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına” karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Akbank, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı ile kredi taksitlerinin ödemesini durdurmasına itiraz etse de dün yapılan duruşmada bankanın bu itirazı da reddedildi. Davanın gelecek duruşması ise 23 Ekim’e ertelendi.

BirGün’e konuşan Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, “BirGün’ün 12 Temmuz tarihinde yayımlanan ‘Banka koruyor, emniyet izliyor!’ başlıklı haberini de mahkeme delil olarak sunduk. Çok fazla mağdur var ve bu karar emsal teşkil ediyor” diye konuştu.

EMNİYET: SUÇLU BANKALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Asayiş Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı’nın ardından dikkati çeken bir rapor hazırlamıştı. Raporda, “Bankalar, dolandırıcılık sonucu kendi şubelerinde aktarılan paraya bloke koyulması talebini kanunen hukuki nedenlerle kabul etmemektedirler. Dolandırıcılar yakalanamasa bile mağdurun zarar görmesini engelleme ihtimalini düşürmektedir. Tespit edilmiş, dolandırıcılığa karışan 18 bin IBAN olmasına rağmen IBAN sahiplerinin kimlik bilgilerine erişim sağlanamamaktadır” denilmişti.