Mahkeme 'riskli' bulup iptal etmişti: Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'maden sahası' ısrarı sürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi, Küçük Koç, Düğünlük, Yenikent, Bacanak, İslamdağ ve Yenidoğan Mahalleleri sınırlarını kapsayan alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Orbel Madencilik isimli şirket tarafından bentonit madeni ocağı açılması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak firması ORBEL’in hayata geçirmek istediği 5691 hektarlık bentonit madeni ruhsatlandırma projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararı, Ordu İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Ordu İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin "Ordu Valiliği’nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının ekosistem üzerinde telafisi güç zararlar oluşturma riski vardır, proje teknik olarak yeterli ve uygun değildir, projenin yeraltı sularına ve hayvancılığa zarar verme riski vardır” raporu doğrultusunda ÇED kararını iptal etmişti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 'MADEN' ISRARI SÜRÜYOR

Mahkemenin, 'maden sahasının ekosistem üzerinde telafisi güç zararlar oluşturma riski var' diyerek ÇED kararını iptal etmesine rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firması ORBEL'in maden sahası açma ısrarı sürüyor.

ORBEL tarafından maden sahasının açılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeniden ÇED başvuru dosyası gönderildi.

Şirketin ÇED başvuru talebini onaylayan Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Ordu ili Fatsa ilçesi Küçük Koç, Düğünlük, Yenikent, Bacanak, İslamdağ ve Yenidoğan Mahalleleri mevkiinde ORBEL MADENCİLİK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 202200401 (ER:3393978) RUHSAT NUMARALI IV. GRUP (A) BENTONİT OCAĞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler ORDU Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Fatsa ilçesindeki 5691 hektarlık devasa alanı kapsayan projeye karşı açılan davada, Ordu İdare Mahkemesi "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etmişti. Mahkeme, projenin yeraltı sularına, hayvancılığa ve bölge ekosistemine telafisi imkansız zararlar vereceğini tescillemişti. Ancak belediyenin bu karara rağmen süreci yeniden başlatması, bölge halkı ve çevre savunucuları tarafından tepkiyle karşılanıyor.

RÖDOVANS YÖNTEMİ: SORUMLULUK BELEDİYEDE, KÂR ŞİRKETLERDE

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bentonit maden sahalarının açılması halinde şimdiden hangi firmaya ne kadar saha verileceğini planladı.

Belediye iştiraki ORBEL’in açmak istediği bentonit maden sahalarını bizzat işletmek yerine rödovans (işletme hakkı devri) sözleşmeleriyle özel şirketlere devretme planı, süreci daha tartışmalı hale getiriyor.

Maden şirketleri doğrudan başvuru yapmak yerine belediye iştiraki üzerinden ilerleyerek bürokratik engelleri ve toplumsal tepkiyi aşmayı hedefliyor.

Maden sahalarının işletme hakkının hangi kriterlerle ve hangi firmalara devredileceği şeffaflık tartışmalarını beraberinde getiriyor.

ÇED olumlu raporu alınırsa belediye eliyle alınmaya çalışılan bentonit maden ruhsatlarının şirketlere "altın tepside" sunulacak.