Mahkeme şirketin izinlerini iptal etti

Haber Merkezi

Aydın İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Latmos‘ta Kale Maden için verdiği kapasite artışı iznini iptal etti. Bu kararla, Kale Maden’in kapasite artışı talebi ikinci kez reddedilmiş oldu. Aydın ve Muğla sınırları içerisindeki antik Latmos (Beşparmak Dağı) bölgesindeki maden faaliyetleri, bölgenin tarihine, kültürüne ve ekolojik yapısına ciddi zararlar veriyor.

Ege’de Son Söz’ün aktardığına göre Latmos Platformu, mahkemenin kararını umut verici bulduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgenin büyük ölçüde ormanın, fıstık çamı ve zeytinlikten oluştuğu, yakınında ise Çatındere 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme kararının, bölgeyi tehdit eden vahşi madencilik faaliyetlerine karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkın, duyarlı yurttaşların katılımıyla gittikçe büyüyen platformumuz, Latmos’un başına bela olan vahşi madenciliği bitirmekte kararlıdır. Bundan böyle her türlü izinsiz madencilik faaliyetinin peşinde olacağız ve hesap soracağız.”

Kale Maden, 2004 yılında Bakanlıktan aldığı izinle Söke’de ilk ocağını açmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise kapasite artışı talebiyle yeniden başvurmuş, ancak bu izin Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay da bu kararı onaylamıştı. Şirket, proje alanında değişiklik yaparak yeniden başvurmuş ve Bakanlık tarafından ikinci kez ‘ÇED olumlu’ kararı almıştı.