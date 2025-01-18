Mahkeme sürerken binayı yıktılar

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki rezerv alan ilan edilen yerlerde yaşanan sorunlar vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Henüz mahkeme süreci sonuçlanmadan yapılan yıkımlar, hak sahiplerini zor durumda bırakıyor. Az ve orta hasarlı binaların bulunduğu Odabaşı Mahallesi'nde yaşananlar bu durumun son örneği. Ekin Apartmanı’nın rezerv alandan çıkarılmasına yönelik açılan dava sürerken bina dün sabah iş makineleriyle yıkıldı. Apartman sakinlerinden tepki yağdı: “Güçlendirme çalışmaları yapılmasını beklerken binayı yıktılar. Binaya yapı denetim atanmıştı. Hukuk nedir dinlemiyorlar.”

Apartman sakinlerinden Mehmet Cancı, mahkemeye taşıdıkları üç davadan ikisinin aleyhlerine sonuçlandığını ancak birinin ise devam ettiğini belirtti. Cancı, "Hukuk süreci tamamlanmadan, sabahın erken saatlerinde yıkım ekipleri binamıza geldi. Daha önce kepçelerin önüne geçerek direnmiştik. Ancak bu kez ne yaptıysak sonuç alamadık" dedi.

Binayı güçlendirmek için başvurduklarını kaydeden Cancı, "Projelerimizi hazırladık, yapı denetim firmalarıyla anlaşmalarımızı yaptık ve gerekli belgeleri sunduk. Ruhsatımızı verselerdi bu süreç bitmişti. Bu süreçte harcadığımız tüm emek ve para boşa gitti" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDART!

Apartmanın arkasındaki binalara dokunulmadığını söyleyen Cancı, “Bu durum, sürecin adaletsiz yürütüldüğünü gösteriyor" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız” sözlerini anımsatan Cancı, “Bu açıklamalar sadece insanları oyalamak için yapılmış. Biz kendi evimizi kendimiz yapmak istedik ama bu hakkımız elimizden alındı. Hâlâ devam eden davamız var ama mahkeme sonuçları beklenmeden bina yıkıldı" diye konuştu.

Apartman sakinlerinden bir başka yurttaş da “Kendi evimizi yapmak istiyoruz ama bu bile engelleniyor. Rezerv diyorlar, tek bildikleri bu. Ne kadar ödeyeceğim, daireyi hangi cephede verecekler belli değil. Bu belirsiz süreç kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içinde evlerin teslim edileceğini söylemişti. Ancak bırakın yeni konutları, insanlar kendi imkânlarıyla evlerini yapmaya çalışırken bile engelleniyor. Onca harcama yaptık. Bu haksızlık" dedi.

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HUKUKSUZ YÜRÜTÜLEN SÜREÇ

Apartman sakinleri birçok kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na dilekçe yazmış, süreci mahkemeye de taşımıştı. Apartman sakinlerinin, binanın orta hasardan az hasara dönmesi için tüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Yurttaşların, binanın rezerv alandan çıkarılmasına yönelik açtığı dava ise sonuçlanmamıştı.