Mahkeme tutukladığı çocuğa “pardon” dedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla 9 Temmuz 2025’te tutuklanan ve 27 gün cezaevinde tutulan 2009 doğumlu 16 yaşındaki lise öğrencisi ilk duruşmada beraat etti. Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada çocuk savunmasında, “Amacım Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek değildi, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Davayı takip eden avukatlardan Kardelen Ateşçi duruşmada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı uyarınca müvekkil çocuğun bir an için Cumhurbaşkanı’na diktatör demiş olsa dahi sert ve provoke edici ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi, siyasal tartışmalar kapsamında korunması gerektiği ifade edilmiştir. Yine Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin bir kararına baktığımda faşist diktatör ifadelerini ifade özürlülüğü kapsamında saymıştır. Müvekkilin çocuk olması bir gelişme aşamasında olması nedeni ile hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz dedi” dedi. Avukat Özge Durdu ise “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocuğun üstün yararı gözetilmelidir. Cumhurbaşkanı hakaret suçunun oluşması için doğrudan kast ve hedef alma unsurunun oluşması gerekmektedir. Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsuru oluşmamıştır” diye konuştu. Mahkeme ilk duruşmada çocuğun beraatına karar verdi.

Çocuk hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açılmıştı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın iddianamesinde, çocuğun başka bir sosyal medya kullanıcısının “Venezuela Devlet Başkanı Maduro WhatsApp’ı yasaklayacağını duyurdu” şeklindeki paylaşımının altına yaptığı yorumdan dolayı cezalandırılması istendi. İddianamede çocuğun “Erdoğan’ın yakın arkadaşlarından biri. Birbirlerini örnek alıyorlar sanırım, iki diktatör” yazdığı ve bu paylaşım ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

Çocuğu tutuklayan hâkimin de Balıkesir Edremit’in eski AKP İlçe Başkanı olduğu ortaya çıkmış ve çocuk 27 gün sonra, 4 Ağustos tarihinde cezaevinden tahliye edilmişti.