Mahkeme üçüncü iddianameyi kabul etti: Aslı Aydemir yine tahliye edilmedi

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine 30 Haziran’da saldıran gruba tepki gösteren akademisyen Aslı Aydemir 167 gündür cezaevinde tutuluyor.

Mahkeme, 4 Temmuz’da tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen Aslı Aydemir hakkında hazırlanan iki iddianameyi savcısına iade etmişti. Hazırlanan üçüncü iddianame ise kabul edildi. İddianamede, Aydemir’in “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün Aydemir’den şikâyetçi olduğu da ifade edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek 167 gündür cezaevinde olan Aslı Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın ilk duruşması 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’da görülecek.