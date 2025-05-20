Mahkeme ulaşamadı, Ağar maçta ortaya çıktı

Haber Merkezi

22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası’nda tanık olarak dinlenmesine karar verilen fakat bir türlü adresinde bulunamayan Ağar, Galatasaray’ın şampiyonluk maçında Rams Park’ta ortaya çıktı.

Uğur Mumcu suikastının da içlerinde olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası’nda tanık olarak dinlenmesine karar verilen fakat dava tebligatları 'adresinde bulunamadığı' gerekçesiyle geri dönen İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Galatasaray ile Kayserispor’un oynadığı şampiyonluk maçında Rams Park’ta ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetlerini içeren Umut Davası'nda mahkeme, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da tanık olarak dinlenmesine hükmetmiş fakat Ağar'a yapılan tebligatlar, Ağar’ın adresinde bulunamadığı gerekçesiyle geri gönderilmişti.

12 Mayıs günü görülen duruşmada mahkeme, duruşmayı 22 Eylül’e ertelemiş ve Ağar’ın SEGBİS aracılığıyla dinlenmesine hükmetti. Galatasaraylı kimliği ile bilinen Ağar, adresinde bulunamazken Galatasaray'ın şampiyonluk maçında Rams Park’ta görüldü. Ağar, Oğuz Altay, Ergun Gürsoy ve Uğur Güven ile birlikte Galatasaray-Kayserispor maçını locadan izledi.