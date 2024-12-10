Mahkeme Uzungöl’de HES’e ‘dur’ kararı verdi

Haber Merkezi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de hidroelektrik santral (HES) projesinde halkın direnişi sonuç verdi.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen ‘‘Uzungöl HES projesi için ÇED raporunun iptaline yönelik açtığımız dava sonucunda mahkeme ÇED'in yenileme gerekçelerini haksız bulduğu için HES’e dur dedi" açıklamasını yaptı. HES projesine karşı halk bir aydan bu yana direnişte olan halk kararı sevinçle karşıladı.