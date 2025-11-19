Mahkeme verileri açıklayın dedi

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yıllardır kamuoyuyla paylaşmadığı pestisit denetim sonuçlarına ilişkin kritik dava sonuçlandı. Greenpeace Türkiye’nin bilgi edinme başvurusunun reddine karşı açtığı davada Ankara 5. İdare Mahkemesi, Bakanlığın analiz verilerini saklamasını hukuka aykırı bularak işlemi iptal etti. Karara göre, bakanlık 2022–2024 arasında gerçekleştirdiği toplam 246 bin 946 pestisit denetiminin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, kararın Türkiye’de gıda güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.