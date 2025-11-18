Mahkeme 'verileri açıklayın' dedi: Gıdadaki tehlike gizlenemez

HABER MERKEZİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yıllardır kamuoyuyla paylaşmadığı pestisit denetim sonuçlarına ilişkin kritik dava sonuçlandı. Greenpeace Türkiye'nin bilgi edinme başvurusunun reddine karşı açtığı davada Ankara 5. İdare Mahkemesi, Bakanlığın analiz verilerini saklamasını hukuka aykırı bularak işlemi iptal etti. Karara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022–2024 arasında gerçekleştirdiği toplam 246 bin 946 pestisit denetiminin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda.

Gıdalarda pestisit kalıntısına dair verilerin uzun süredir gizlenmesi tartışılırken, mahkemenin bu kararı hem şeffaflık hem de gıda güvenliği açısından önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Mahkeme kararında; denetlenen ürün ve numune sayıları, tespit edilen uygunsuzluklar, mevzuat limitlerini aşan değerler ve alınan önlemler gibi bilgilerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun istisnaları kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

GECİKMEDEN AÇIKLANMALI

Greenpeace Türkiye, bu karar doğrultusunda Bakanlığa yeniden başvurarak verilerin gecikmeden kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Bu karar, Greenpeace Türkiye’nin Ekim 2024’ten bu yana sürdürdüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı pestisit analizlerini paylaşmaya çağıran “Zehir Etme” kampanyasının önemli bir kazanımı niteliğinde. Kampanya kapsamında yayımlanan “Pestisitler ve Çocuklar” raporu, analiz edilen her üç gıdadan birinde mevzuata uygunsuzluk tespit edildiğini ortaya koymuştu. Kampanyaya imza verenlerin sayısı Kasım 2025 itibarıyla 50 bine ulaştı.

TİCARETE ZARAR VEREBİLİRMİŞ!

Greenpeace Türkiye, kampanya kapsamında 10 Aralık 2024’te Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak 2022–2025 sürecine ilişkin Kalıntı Eylem Planı’nın ve pestisit denetim sonuçlarının paylaşılmasını talep etti. Bakanlık yasal süre içinde yanıt vermeyince dava açıldı. Bakanlık, mahkemeye sunduğu savunmasında “pestisit analiz sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasının kamuya bir faydası olmayacağını” öne sürdü, ayrıca sonuçların açıklanmasının “iç ve dış ticarette de olumsuz sonuçlara neden olabileceği düşünüldüğünü” kaydetti.

Greenpeace ise Bakanlık’ın gerekçelerinin geçersizliğine vurgu yaptığı cevaplarını içeren yeni bir dilekçeyi mahkemeye iletti ve duruşma talebinde bulundu. 28 Ekim 2025’teki duruşma sonucunda Mahkeme, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin kısmı iptal etti.

BAKANLIK KARARA DERHAL UYMALI

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, kararın Türkiye’de gıda güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nı kararı derhal uygulamaya koyarak pestisit analizlerini açıklamaya çağıran Özyer, şöyle devam etti:

“Mahkeme, Bakanlığın analizleri açıklamama gerekçelerinin hukuken geçersiz olduğunu açıkça ortaya koydu. Karar, kamu idaresinin düzenli olarak yürüttüğü denetim faaliyetlerine ilişkin bilgileri saklayamayacağı ve kamu yararını ilgilendiren konularda açık, denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerektiği yönünde güçlü bir mesaj veriyor. Pestisitler ve Çocuklar Raporunu paylaştıktan sonra Bakanlıktan gelen denetimlerin artırıldığı yanıtı olumlu bir gelişmeydi. Son gelişmenin ardından, Greenpeace Türkiye olarak hem mahkeme kararının uygulanmasını hem de idarenin pestisit denetim süreçlerini düzenli, açık ve hesap verebilir bir biçimde sürdürmesini talep ediyoruz. Zehir Etme kampanyamıza destek veren 50 bin kişiye teşekkür ediyoruz; birlikte bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız.”