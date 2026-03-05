Mahkeme yurttaşın can güvenliğini hiçe saydı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Malatya Doğanşehir’e bağlı Kurucaova Mahallesi’nde, zeminin yapılaşmaya elverişli olmadığı yönündeki itirazlara rağmen inşaat çalışmaları sürüyor. “Yaşam hakkımız ihlal ediliyor” diyerek dava açan yurttaşların başvurusu, alanın Hazine mülkiyetinde olduğu gerekçesiyle reddedildi. Bölge halkı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’ne başvurarak dosyayı istinafa taşıdı. Başvuruda yurttaşlar, alanın kendilerine ait olmaması hususunun dar yorumlanmaması gerektiğini, belirlenen zeminin yerleşim alanına uygun olmadığını belirterek kararın iptalini istedi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi ise alanın Hazine’ye ait olduğunu ifade ederek kararın hukuka uygun olduğunu belirtti. İstinaf başvurusunu reddeden mahkeme, temyiz yolunu da kapattı.

Yöre halkı verilen karara tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Hasan Aşkın “İnsanların can güvenliği yok. Zeminin sağlam olmadığına yönelik raporlar yok sayılıyor. İnşaata başladılar dere ıslah çalışmaları yapılmıyor. Daha önce burada binalar yapıldı ve 3 kez yıkıldı. Bir arkadaşımızın daha başvurusu vardı şimdi onu takip edeceğiz. En başında ehliyet yönünden ret verilmemesi gerekiyordu. Burada kim yaşıyorsa onun dava açma hakkı var. Doğa susar susar ama bir konuştuğunda herkesi yutar. Biz güvenle yaşamak istiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU

Kurucaova Mahallesi’nde deprem konutları yapımı için verimli tarım arazileri ve zemini sağlam olmayan yerler yapılaşmaya açılmıştı. Yurttaşlar, Çevre Bakanlığı’na bildirmişti ancak yanıt alamamıştı. Ardından bölge halkı, Malatya Valiliği’ne dava açmıştı. Dava kapsamında bölgede bilirkişi incelemesi yapılmıştı. İnceleme sonrasında zeminin sıvılaştığı belirlenmişti. Karara rağmen alandaki inşaat çalışmaları devam etmişti.