Mahkemede CHP'ye 'suç örgütü' diyen avukatın eski fotoğrafı paylaşıldı

CHP'nin kurultay davasında 'suç örgütü' ifadesi kullanan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen'in, suç örgütü lideri Sedat Peker ile fotoğrafı paylaşıldı.

CHP'nin kurultay davasında avukat Onur Yusuf Üregen'in sözleri tepki çekti.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen, "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde Siyasi Partiler Kanuna muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Divan başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Bu organize suç kapsamında Ankara Başsavcılığı birçok partili hakkında dava açmıştır. Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke işlemleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Üregen'e tepki göstererek, "Ne demek suç organizasyonu? Böyle beyan olur mu? Sensin suç örgütü, sensin kriminal! Müdahale edin. Kesin hüküm veriyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, avukatı Onur Yusuf Üregen'in suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan fotoğrafını paylaştı.

Emir, açıklamasında, "Partimizin kurultayına yönelik açılan kumpas davasında, bugünkü celsede; Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı ve tertemiz partimizi hedef alan sözler sarf eden Avukat Onur Yusuf Üregen’in kim olduğuna dikkat çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GİZMEYE ÇALIŞTIĞI KARANLIK GÖRÜNTÜLER VAR"

Üregen'in Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşan Emir, "Bu şahıs, mahkemede utanmadan 'suç örgütü' ifadesini kullandı. Ama gelin görün ki kendisinin geçmişinde gizlemeye çalıştığı karanlık görüntüler var. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum" dedi.

Emir, şöyle devam etti: "Belki siz bu fotoğrafı internette arasanız bulamayabilirsiniz. Çünkü Üregen, yoğun bir çabayla bu kareyi hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medyadan sildirmeye uğraştı. Ama unuttuğu bir şey var: İnternette hiçbir şey kaybolmaz! Ve işte karşınızda: Bir yanda Onur Yusuf Üregen, diğer yanda Sedat Peker! Bu kare, bir ofis açılışından. Yan yana, kol kola…"

Murat Emir, açıklamasında, "Şimdi soruyoruz: Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz? CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz? Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır. Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!" ifadelerini kullandı.