Mahkemede yan çizen Ülkücü

Lüks düğün arabasıyla gündem olan Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği için yargılanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Mayıs 2024’te hazırlanan ve Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Muhittin Saltık, “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ile suçlanıyor.

İddianamede Saltık’ın 15 Kasım 2023’te sosyal medya hesabından DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret ettiği ifade edildi. Saltık, "Gergerlioğlu'ndan soy ismini yanlış okuyan Bahçeli'ye: Türkçe öğren de gel" şeklindeki paylaşımı alıntıladı ve Gergerlioğlu’na, "Sen ne anlarsın ulan Türkçeden Kandil uşağı... Terörist bozuntusu" ifadeleri ile hakaret etti.

Savcı, Gergerlioğlu’nun milletvekili olması nedeniyle de “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunun işlendiğini” vurguladı.

DALGA GEÇER GİBİ SAVUNMA

19 Eylül’de görülen ilk duruşmaya katılan Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Saltık, sosyal medya hesabının hacklendiğini iddia ederek, “Ben mağduru tanımıyorum, herhangi bir husumetim yoktur bu olaydan sonra araştırdığımda milletvekili olduğunu öğrendim, böyle bir tweet atmadım, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanıyım daha önce de kısa tarihlerle hesaplarım hacklendi, uzun süre kullanmadım, bu nedenle söz konusu tweeti ben atmadım, o dönem benim hakkımda yapılan haberlere açıklamada bulunurken de hesaplarımın çalındığını ilan ettiğim ekran görüntülerini paylaştım size de celse arasında sunacağım” dedi.

Saltık’ın avukatları ise “Terörist bozuntusu”nun "Terörist değildir"! anlamına geldiğini iddia etti.

‘SAHTE GÖRSEL GETİRDİLER’ İDDİASI

Dün görülen ikinci duruşmada ise Saltık hesabının çalındığına dair bir ekran görüntüsünü mahkeme sundu. Ekran görüntüsünde Saltık’ın 16 Kasım 2023 tarihinde “Hesaplarımı çok uzun süre sonra geri aldım, çok şükür. Yaşananlar için herkesten özür dilerim” şeklide bir paylaşım yaptığı görüldü.

Ancak Gergerlioğlu’nun avukatı Cemil Çiçek, “Bu paylaşım Facebook hesabında yer almıyor” diyerek mahkemeye sunulan görselin sahte olduğunu ifade etti. Savcı, Saltık’ın cezalandırılmasını talep etti, duruşma ertelendi.