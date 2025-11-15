Mahkemeden ‘bal gibi’ karar

Ebru ÇELİK

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Eti Elektrometalurji A.Ş. tarafından yapılmak istenen Krom Konsantre Tesisi projesine ilişkin mahkeme karar açıklandı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, proje için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir (ÇED) kararını iptal ederek bölgedeki uzun soluklu çevre mücadelesine önemli bir kazanım sundu.

Danıştay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan bilirkişi incelemesi, yöre halkının aylardır dile getirdiği itirazları doğruladı.

Bilirkişi raporunda projenin; ekolojik dengeyi bozacağı, su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, bölgede yoğun olarak yapılan arıcılığı tehdit edeceği ve on binden fazla ağacın kesilmesine yol açacağı vurgulandı.

Ayrıca flora çalışmalarının kış ortasında yapıldığı, jeolojik risklerin göz ardı edildiği de tespit edildi.

AKIL KÂRI DEĞİLDİ

Bal üretimi yapan yurttaşlardan Asuman Fazloğlu, mahkeme kararının önemini şu sözlerle anlattı:

“Binlerce arıcı bu bölgede arılarını kışa hazırlıyor. Muğla arısı için burası bir gen bölgesi. Böyle bir alanı toza toprağa boğmak akıl kârı değil. Yalınayak Kolektifi olarak iptal için çağrı yaptık. Bu alanda arıcılık öğrenmek isteyenlere ücretsiz ders veriyoruz. Mahkemenin kararıyla birlikte ilk bal hasadımızı da gerçekleştirdik. Doğaya, tarıma ve suya tehdit olan bu projeleri istemiyoruz. Ürettiğimiz püren balı, besin değeri açısından hem çok faydalı hem de yalnızca Türkiye’de değil dünyada rağbet gören bir bal. Bizler elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Her şeyi yanlış politikalar yüzünden kaybediyoruz.”

Ayrıca Fazloğlu, bu kararın başka çevre davaları için emsal olmasını gerektiğini belirtti.

günün kazanımı

Kararın ardından bölgede sevinç hakim oldu. “Yeşilüzümlü yeşil kalsın” diyerek mücadeleyi sürdüren MUÇEP gönüllüleri ve "Dağ Taş Aş Bizim Ekibi", kazanımı “Bugüne böyle başlayalım: Kazandık!” sözleriyle duyurdu.

Yöre halkı, kararın yalnızca bir iptal değil, aynı zamanda bölgenin doğal dokusunu korumak için verilen mücadelenin meşruiyetinin tescili olduğunu söyledi. MUÇEP gönüllüleri, “Her ağacın, her arının, her su kaynağının hakkı için mücadele sürecek” diyerek kararlılıklarını ifade etti.