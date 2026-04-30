Mahkemeden “bilimsel değil” kararı: Sarıcakaya maden projesine ikinci kez yargı freni

Ezgi Can CEYLAN

Eskişehir’de uzun süredir tartışma yaratan Sarıcakaya Altın Madeni Projesi’ne ilişkin yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, daha önce usul eksiklikleri nedeniyle iptal ettiği projeyi bu kez çok sayıda teknik, çevresel ve hukuki aykırılığı gerekçe göstererek yeniden iptal etti.

Karar, hem bölge halkının hem de çevre örgütlerinin yıllardır dile getirdiği itirazların mahkeme tarafından da tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

İLK KARAR 2025'TE BOZULMUŞTU

Mahkeme, 29 Ocak 2025 tarihli ilk kararında ÇED sürecindeki usul hatalarına dikkat çekerek projeyi iptal etmişti.

Ancak bu karar, Danıştay 4. Dairesi tarafından 11 Haziran 2025’te bozuldu. Danıştay, yerel mahkemenin bilirkişi incelemesi yapmadan karar verdiğini belirterek dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

Bu karar sonrası süreç yeniden başlarken, proje kapsamlı bir teknik incelemeye tabi tutuldu.

BİLİMSEL EKSİKLER TEK TEK SIRALANDI

Yeniden görülen davada mahkeme, yalnızca usule değil doğrudan projenin içeriğine odaklandı.

Kararda, ÇED raporunun birçok başlıkta yetersiz ve bilimsel dayanaktan uzak olduğu vurgulandı. Özellikle patlatma faaliyetlerinin bölgedeki su varlıklarına etkisinin incelenmemesi, hidrojeolojik çalışmaların yetersizliği ve Asit Maden Drenajı’na ilişkin hiçbir analiz yapılmamış olması dikkat çekti.

Mahkeme, yeraltı ve yüzey sularının korunmasına yönelik bilimsel bir çalışmanın bulunmadığını, yeraltı suyunun mevcut durumuna ilişkin veri sunulmadığını ve bu durumun ciddi bir eksiklik oluşturduğunu kaydetti. Sağlık koruma bandına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaması da kararda yer alan önemli başlıklar arasında gösterildi.

ETKİ ALANI BELİRSİZ, KÜMÜLATİF ANALİZ YOK

Kararda öne çıkan bir diğer kritik nokta ise projenin etki alanının bilimsel kriterlere göre belirlenmemiş olması oldu. Projenin kaç kilometrelik bir alanı etkilediğinin, bu alanın hangi ölçütlere göre sınırlandığının açık ve gerekçeli biçimde ortaya konulmadığı vurgulandı. Ayrıca modelleme çalışmalarının yetersiz olduğu, emisyonların hava kalitesi üzerindeki etkilerinin sağlıklı biçimde analiz edilmediği ifade edildi.

Mahkeme, çevresel etki değerlendirme süreçlerinin en önemli unsurlarından biri olan kümülatif etki analizinin ise tamamen göz ardı edildiğini belirtti. Projenin tek başına değil, bölgedeki diğer faaliyetlerle birlikte yaratacağı toplam etkinin hesaplanmamasının ciddi bir hukuka aykırılık olduğunun altı çizildi.

DOĞA VE TARIM ALANLARI RİSK ALTINDA

Kararda, projenin flora ve fauna üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmemesi de önemli bir eksiklik olarak yer aldı. Bölgedeki zeytinlik alanların varlığına dikkat çekilerek, projenin ilgili mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca tesisin toz emisyonu yaratacak bir faaliyet olmasına rağmen bu konuda herhangi bir analiz yapılmadığı belirtildi.

Bitkisel toprağın sıyrılması ve korunmasına ilişkin verilerin raporda yer almaması da eleştirilirken, “proje alanında orman ve mera bulunmadığı” yönündeki ifadenin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Rehabilitasyon çalışmalarının ise bilimsel ve ekolojik açıdan yeterli olmadığı vurgulandı.

KAYMAZ BAĞLANTISI VE BÖLGESEL RİSK

Projeye ilişkin değerlendirmelerde, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından Kaymaz bölgesinde uzun süredir işletilen altın madeniyle olan entegrasyonuna da dikkat çekildi. Bu bağlantının, projenin etkilerinin daha geniş bir alana yayılma riskini artırdığı ifade ediliyor.

Kararın, yalnızca Sarıcakaya için değil, Sakarya Havzası genelinde ekolojik denge açısından kritik bir sonuç doğurduğu belirtiliyor.

Havzanın su varlıkları ve tarımsal üretim açısından taşıdığı önem, projeye yönelik itirazların temelini oluşturuyordu.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Bölgede altın madenciliğine karşı yürütülen mücadele ise devam ediyor. Yakın zamanda Alpagut Atalan Altın Madeni Projesi için de bilirkişi keşfi yapılmıştı.

Bu projenin sahibi Cengiz Holding hakkında yürütülen hukuki süreç sürerken, çevre örgütleri ve yurttaşlar iptal kararı çıkana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor.

Sarıcakaya’da verilen bu son karar, hem yargının çevresel etkileri daha kapsamlı değerlendirdiğini göstermesi hem de bölgedeki diğer projeler açısından emsal teşkil etme ihtimali nedeniyle dikkat çekiyor.

Bölge halkı ve çevre savunucuları ise kararı “gecikmiş ama önemli bir kazanım” olarak değerlendiriyor.