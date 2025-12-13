Mahkemeden bilirkişi hakkında suç duyurusu

Maraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’yla ilgili 1’i firari, 2’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın 9’uncu duruşması dün görüldü. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ‘olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan 876’şar yıl 6’şar aya kadar hapisle yargılanan tutuklu pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

Duruşmada Kervancıoğlu ile Pekel suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Pekel ile Kervancıoğlu’nun tutukluluk halinin devamına, yetersiz gerekçeyle çekilme talebinde bulunarak davanın uzamasına neden oldukları için bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunulup dosyanın bilirkişi bölge kuruluna gönderilmesine ve binanın yıkılmasıyla ilgili yeni bir rapor alınması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Sıradaki duruşma 24 Nisan 2026’ya erteledi.