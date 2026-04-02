Mahkemeden Çelikler’in maden projesine yeşil ışık

Oktay EVSEN

Çorum İdare Mahkemesi, İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde Çelikler Holding tarafından yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisine verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Mahkeme, projenin gerekli revizyonlar ve önlemlerle çevresel etkilerinin “kabul edilebilir seviyeye” indirilebileceğini ifade etti. Ancak bilirkişi raporu, en yakın yerleşim alanının proje dosyasında belirtilenden daha kısa mesafede olduğunu ortaya koydu ve planın bu nedenle revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Raporda ayrıca köyün mevcut içme suyu kapasitesinin yetersiz olduğu, projeden bağımsız olarak yeni su kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Tüm tespitlere rağmen mahkeme, gerekli düzenlemelerin yapılması halinde projenin hidrojeolojik açıdan uygulanabilir olduğuna hükmetti ve ÇED olumlu kararını hukuka, mevzuata ve kamu yararına aykırı bulmadı.

Yurttaşlar, projeye karşı direnişi büyütme çağrısı yaptı. Köyün yaklaşık 50 metre yakınındaki patlatmaların yaşamlarını tehdit ettiğini belirten yurttaşlar, “Akbelen’den Cerattepe’ye, Kazdağları’ndan Varto’ya her yerde talan var” diyerek dayanışma çağrısında bulundu. Ayrıca köyde daha geniş katılımlı bir direniş alanı oluşturmak için çadır kurulacağı belirtildi. Av. Deniz Özgün Kaplan ise, karara itiraz edeceklerini aktardı.