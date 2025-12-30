Mahkemeden CHP İstanbul İl Kongresi kararı: Dosya geri gönderildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada, davacı vekilinin mazereti dikkate alınmadan karar verilmesini usule aykırı buldu.

Yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozan mahkeme, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin iptali isteminin reddedilmesi yönündeki kararını kaldırdı. Dosya, yeniden görülmek üzere Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

"DAVACI TARAFIN YOKLUĞUNDA DAVA SONLANDIRILDI"

Dava sürecinde, asıl ve birleşen davanın davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen'in 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını bildirerek, UYAP üzerinden doktor raporu sunduğu hatırlatılan kararda, yerel mahkemenin söz konusu celsede, "mazeret dilekçesi ekinde belge sunulmadığı" gerekçesiyle mazereti reddederek, davacı tarafın yokluğunda davayı sonlandırdığı ve davanın reddine hükmettiği belirtildi.

Kararda, yerel mahkemenin "belge sunulmadı" gerekçesinin doğru görülmediği, doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen ve Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali yönüde dava açılmıştı. 11 Eylül 2025'te davada kararını açıklayan Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini esastan reddetmişti. Mahkeme ayrıca CHP 38. kurultayın iptal davasını da usulden reddetmişti.

Böylece İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin dava tekrar tartışmaya açılmıştı. Bu kararın ardından CHP'li hukukçular, Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyum heyetinin hiçbir hukuki zemini kalmadığını savunmuşlardı.

Mahkeme, kararın istinaf yolunun açık olduğunu da belirterek, davacı tarafın iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurabileceğini kaydetmişti. İtirazın ardından bugün kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, ret kararını usülden bozdu.