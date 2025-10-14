Mahkemeden CHP'nin kurultay davası için 'büyük salon' talebi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim'deki duruşmanın daha geniş bir salonda yapılması talebinde bulundu.

Mahkemenin, Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığına yazdığı talep yazısında, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı davasının iptaline ilişkin davanın 24 Ekim saat 10.00'da yapılacağı hatırlatıldı.

Önceki duruşmalarda davanın taraflarının müdahil vekillerinin çok sayıda avukat ve basın mensubu tarafından takip edilmesi sebebiyle mahkeme salonunun yetersiz olduğu belirtilen yazıda, taraf avukatlarının da daha geniş bir salonda duruşma yapılması talebi olduğu anımsatıldı.

Talep yazısında, "Mahkememiz duruşma salonunun küçük ve yetersiz olması sebebiyle Ankara Adliyesi 1 No'lu Ek Binada veya Ankara Merkez Adliyesinde geniş bir duruşma salonunun belirlenerek, mahkememize bilgi verilmesi arz ve talep olunur" ifadelerine yer verildi.

DAVADA NELER OLMUŞTU?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişinin yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile CHP'nin İstanbul İl Kongresi'n ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın karar ve gerekçeli kararının dava dosyasına kazandırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul il kongresinde seçime katılan katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vermişti.