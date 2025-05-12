Mahkemeden çimento fabrikasına ret

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Deştin’de kurulması planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planını iptal etmesi üzerine şirketin açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Kararla birlikte hem yerel yönetim hem de yargı, projenin önünü kapattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Şubat 2025 tarihinde aldığı kararla Menteşe ve Yatağan sınırındaki Deştin Mahallesi’nde kurulmak istenen çimento fabrikasına ait nazım imar planını iptal etti.

Plan iptali, 8 Mayıs’taki meclis toplantısında gelen itirazların da reddedilmesiyle kesinleşti.

İptalin ardından proje sahibi Muğla Çimento A.Ş., yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak Muğla 4. İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir’in iptal ettiği planlara karşı açılan davada yürütmeyi durdurma istemlerini itiraz yolu açık olmak üzere reddetti.

NE OLMUŞTU?

Muğla Büyükşehir Belediyesi, plan iptaline gerekçe olarak çevre, su havzaları ve tarım alanlarına yönelik riskleri, ulaşım planlamasındaki eksiklikleri ve kamu güvenliği endişelerini göstermişti.

Şirket ise belediyenin yetkisini aştığını iddia ederek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı’na da idari soruşturma talebiyle başvurmuştu.