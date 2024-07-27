Mahkemeden dikkat çeken karar: Baba, üniversiteli kızına 'yardım nafakası' ödeyecek

Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi, 10 yıl önce evli olduğu kadından boşanan emekli Mustafa A. isimli babanın, üniversite okuyan Ceren A'ya isimli kızına eğitimini sürdürebilmesi için 8 bin TL yardım nafakası ödemesine karar verdi.

Ankara'da Aile Mahkemesi, emekli bir babanın, üniversite öğrencisi kızına yardım nafakası ödemesine karar verdi.

Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan Ceren A, 10 yıl önce annesinden boşanan babası Mustafa A'ya, yardım nafakası davası açtı.

Ceren A, dava dilekçesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü okuduğunu, yurtta kaldığını, eğitimine devam edebilmesi için babasının maddi katkısına ihtiyaç duyduğunu belirterek, 8 bin TL yardım nafakasına hükmedilmesini talep etti.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Emekli Mustafa A. ise boşandıktan sonra kızı 18 yaşına gelinceye kadar 400 TL'lik nafakayı ödediğini, şimdi ödeme gücü olmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme kararında, davalı babanın boşandığı kadına 500, kızına ise 400 TL nafaka ödemesine hükmedildiği hatırlatıldı.

EMEKLİ VE AYLIK GELİRİ 26 BİN TL

Davalı babanın ekonomik ve sosyal durum araştırmasına göre emekli olduğu ve aylık 26 bin lira geliri bulunduğu belirtildi. Türk Medeni Kanunu'nda 'Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyor ise anne ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler' ve 'Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür' düzenlemelerinin yer aldığı belirtildi.

Yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak şekilde geliri olmayanların yoksul kabul edildiği belirtilerek, davalı babanın kızına 8 bin TL yardım nafakası ödemesine karar verildi.