Mahkemeden emsal karar: Taşerona çalıştırmaya son

Enerji Çalışanları Sendikası avukatlarının 2022 Kasım ayında Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne açtığı muvazaa davası işçiler lehine sonuçlandı.

Dün alınan kararla, Türkiye'deki 21 dağıtım şirketinde çalışan enerji çalışanlarının alt taşeronlarda çalıştırılmasının önüne geçecek hukuki bir emsal oluşturdu. Böylece, alt taşeronlar aracılığıyla düşük ücretlerle, güvencesiz olarak ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde çalıştırılan enerji çalışanlarının daha iyi ve güvenli şartlarda çalışmasının önü açıldı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi, verdiği gerekçeli kararla dağıtım şirketlerinde çalıştırılan endeks okuma, arıza bakım onarım işçileri, açma kesme işçileri ve diğer tüm birimlerde çalışanları kapsayacak şekilde; farklı sözleşmelerle hem kamuyu hem de işçileri zarara uğratacak şekilde çalıştırılamayacağına hükmetti.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kendi bünyesinde oluşturduğu alt taşeron olan Uluğ Enerji Dağıtım A.Ş.'de, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çalışan açma kesme, okuma, arıza, bakım, onarım ve diğer tüm işlerde çalışan enerji işçilerinin, asıl işveren olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de çalıştırılması gerektiğini belirtti.

EMSAL OLACAK

Bu kararla birlikte, taşeronlarda çalıştırılan enerji işçileri, asıl işverende çalışan işçilerin sosyal haklarına ve ücretlerine sahip olma hakkı kazandı. Ayrıca, zaman aşımına uğramayan geriye dönük beş senelik ücret farklarını da bu emsal kararla birlikte talep edebilecek.

Enerji Çalışanları Sendikası, bu karar doğrultusunda, bugüne kadar hak gaspına uğramış işçilerin tamamı için hukuki ve sendikal mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Bu emsal karar yoluyla, 21 dağıtım şirketinde çalışan on binlerce enerji işçisinin uğramış olduğu hak gaspları ve güvencesiz çalışma koşullarının değiştirilmesi yolunu açan Enerji Çalışanları Sendikası, bu kararın gereğinin 21 dağıtım şirketinde uygulanması için mücadele edeceğini belirtti. Asgari ücret seviyelerine kadar indirilmiş ücretler altında ezilen enerji çalışanlarına biraz olsun nefes aldıracak bu kararın daha başlangıç olduğunu vurgulayan Enerji Çalışanları Sendikası, tüm enerji işçilerini birlikte mücadele etmeye çağırdı.