Mahkemeden Fırtına Vadisi’ndeki SİT alanlarının koruma derecesinin düşürülmesine iptal

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya karşı, Çamlıhemşin ilçesinden 200 vatandaşın açtığı dava sonucunda mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, söz konusu statü değişikliğinin kamu yararı taşımadığına hükmederek, planı iptal etti. Böylece vadideki eski koruma koşullarının aynen devamı kararlaştırıldı.

Davanın avukatlarından İbrahim Demirci, mahkeme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Fırtına Vadisi’nin etaplara ayrılarak 1'inci derece koruma statüsünün 2'nci ve 3'üncü dereceye indirildiğini belirtti.

Demirci, "Bu değişiklikle birlikte orman alanları ve dere kenarları ikinci, köylerin eski çayırlıkları ise üçüncü derece ilan edildi. Kararla, Fırtına havzasının ekolojik bütünlüğü parçalandı. Biyolojik çeşitlilik bakımından hassas olan alanlar 'günübirlik turizm' adı altında yerleşime ve yapılaşmaya açıldı. Üçüncü derece bölgeleri, mutlak korunan alanlar içine konulup, bu tür hassas yerler de tahribata açık hale geldi" diye konuştu.

Mahkemenin 7 üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı bilirkişi heyeti ile birlikte bölgede keşif yaptığını bildiren Demirci, sonrasında bakanlığın aldığı kararın dayandırıldığı ekolojik temelli raporun yeterli araştırmaya dayanmadığı ve bölgenin biyolojik zenginliğinin dikkate alınmadığının bilirkişi raporunda yer aldığını anlattı.

Demirci, "Mahkeme, bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri dikkate alarak statü değişikliği kararını iptal etti" dedi.