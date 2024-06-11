Mahkemeden HPV aşısı kararı: "SGK karşılamalı”

Ankara 25. İdare Mahkemesi, rahim ağzı kanseri hastası Eliz Atlı'nın HPV aşısının bedelinin SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, SGK'nin ilacı karşılamamasını hukuka aykırı buldu, Atlı'ya aşı ücretinin iade edilmesine hükmetti.

Mahkeme, HPV koruyucu aşısının SGK’nin karşılaması talebiyle açılan davada karar verdi.

Ankara’da hasta Eliz Atlı, rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısı bedelinin sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmasını talep etti.

Yaptığı başvuru SGK tarafından reddedilince Ankara 25. İdare Mahkemesine dava açan Atlı, mahkeme kararıyla ödediği 3 bin 224 liranın iadesini aldı.

"BEDELİ ÖDENECEK İLAÇ DEĞİL"

SGK, usule ilişkin olarak davanın Sağlık Bakanlığı'yla yürütülmesi gerektiğinden husumet yönünden reddi gerektiğini belirtti. Kurum, esasa ilişkin olarak ise HPV-rahim ağzı kanseri koruyucu HPV aşısının bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savundu.

Öte yandan mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda, adı geçen kansere yakalanıldığında hastalığın ölümcül olduğu vurgulandı. Raporda HPV aşısının yüzde 99,7 oranında virüslere karşı koruyuculuk sağladığı belirtilirken, ilacın hayati önem taşıdığı aktarıldı.

İLACIN TEMİNİ YAŞAM HAKKIYLA İLİŞKİLİ

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır. Bu sebeple Eliz Atlı’nın tedavisinde HPV aşısının kullanılmasının uygun bulunduğu, dolayısıyla anılan ilacın teminine yönelik isteminin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan yaşam hakkına ilişkin olduğu ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca idarece yerine getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme SGK’nin ilacı karşılamamasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme Hasta Eliz Atlı’nın ödemiş olduğu 3 bin 224 liranın iadesine hükmetti.