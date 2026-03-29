Mahkemeden karar çıktı: Gofret üreticisi iflas etti

Bursa’da sekiz yıl önce faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede üretim kapasitesiyle sektörde dikkat çeken Master Choco Gıda, iflas etti.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin ve ortağının sunduğu kurtarma planı yeterli görülmeyerek konkordato talebi reddedildi.

Mahkeme, Master Choco Gıda’nın iflasına hükmederken, süreci takip eden konkordato komiserinin görevine son verdi. Şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbir kararları da resmen kaldırıldı.

MASTER BRONZ İÇİN KARAR FARKLI

Aynı grup bünyesinde yer alan bir diğer iştirak Master Bronz için de süreç değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Master Bronz firması için iflas şartlarının henüz oluşmadığına kanaat getirerek bu şirket hakkındaki talebi Master Choco’dan ayrı tuttu.

GÜNDE 12 TON ÜRETİM

2018 yılında kurulan ve büyük bir ivme yakalayan gofret ve çikolatalı ürünler üreten Master Choco Gıda, Bursa’daki 2 bin metrekarelik kapalı alanında endüstriyel üretime başlamıştı.