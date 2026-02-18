Mahkemeden karar: Metin Akpınar, kızı Duygu Nebioğlu'na 6 milyon TL tazminat ödeyecek

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, babasına açtığı tazminat davasını kazandı.

Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Metin Akpınar'a açtığı manevi tazminat davasında karar bugün verildi.

Mahkeme, Akpınar'ın Nebioğlu'na 6 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'in aktardığına göre kararı değerlendiren Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

BABALIK DAVASI 2023'TE SONUÇLANMIŞTI

Metin Akpınar'ın evlilik dışı iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası 2023'te sonuçlanmış, DNA testlerinini dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğuna hükmetmişti.

Konuyla ilgili Metin Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" şeklinde konuşmuştu.