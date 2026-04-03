Mahkemeden madene fren: ÇED'siz kapasite artışına izin yok

Sivas İdare Mahkemesi, Zara’ya bağlı Bolucan ve Söğütözü köyleri yakınında Hemgrup Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan kömür ocağı kapasite artışı ve patlatmalı üretim projesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Sivas Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın ardından bölgede uzun süredir mücadele yürüten yaşam savunucuları ve köylüler, “Toprağımızı, suyumuzu, hayvancılığımızı korumak için bu davayı açtık. Mahkeme haklılığımızı gördü, mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

EKSİK İNCELEME

Dosyaya giren bilirkişi raporu, projeye ilişkin ciddi eksiklikleri ortaya koydu. Raporda, maden sahasında oluşan atıkların kontrolsüz biçimde doğaya bırakıldığı, bunun hem su kaynaklarını hem de toprağı kirlettiğine de dikkat çekildi. Proje alanının hemen yakınında köyler, tarım arazileri ve meraların bulunduğuna dikkat çekilen raporda, patlatmalı üretimin yaratacağı toz ve gürültünün tarımsal üretimi ve hayvancılığı doğrudan tehdit edebileceği kaydedildi.

TEHDİT ALTINDA

Bilirkişi incelemesinde yeraltı su kaynaklarına da dikkat çekildi. Proje tanıtım dosyasında hidrojeolojik değerlendirmelerin yetersiz olduğu, su kaynaklarının nasıl etkileneceğine dair bilimsel bir analiz yapılmadığı ve bölgede bulunan endemik türler ile ekosistemin de yeterince incelenmediği, bu haliyle projenin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açabileceği ifade edildi.

ÇED ZORUNLU

Mahkeme, tüm bu tespitler doğrultusunda projenin kapsamı ve kapasitesi dikkate alındığında ÇED sürecine tabi tutulması gerektiğine hükmetti. Eksik ve yetersiz proje tanıtım dosyasına dayanılarak verilen “ÇED gerekli değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Kararla birlikte şirketin projeyi mevcut haliyle hayata geçirmesinin önü kesildi ve kapsamlı bir ÇED raporu hazırlanması zorunlu hale geldi. Kararda, Anayasa’nın “sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı”na ilişkin hükmüne de atıf yapılarak, çevreyi koruma yükümlülüğünün altı çizildi.

Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verirken, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin de idare tarafından davacılara ödenmesine hükmetti. Karara karşı 15 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık.