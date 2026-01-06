Mahkemeden, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı kararı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti. Bu karar, oyuncuların yakınları ve kulüplerinde büyük üzüntü ve şok yarattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.