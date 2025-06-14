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Mahkemeden skandal beraat gerekçesi!

Kadın
  • 14.06.2025 06:00
  • Giriş: 14.06.2025 06:00
  • Güncelleme: 14.06.2025 06:00
Kaynak: DHA
Mahkemeden skandal beraat gerekçesi!
Duygu Bölükbaş

İzmir’in Bornova ilçesinde cansız bedene havlupana asılı bulunan 33 yaşındaki kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 30 yaşındaki Emre T. ve halası S.T.'ye verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Kararda; sanık Emre T. ile Bölükbaş arasında öldürmeyi gerektirir bir sebebin bulunmadığı, Emre T.'nin, Bölükbaş'a yönelik yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı; kamera görüntüleri, dosya arasında yer alan yazışmalar ve olay tutanakları ile sabit olsa da bu hususların, 'üzerine atılı suçu işlediği anlamına gelmeyeceği' öne sürüldü.

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